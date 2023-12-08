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Сегодня, 17:27

Новиков: «Федотов должен настроить ЦСКА на игру с «Краснодаром», как на последний бой»

Алина Савинова
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Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков поделился мыслями в преддверии матча армейцев с «Краснодаром» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Это будет очень интересный матч, я в этом уверен. «Краснодар» будет запредельно мотивирован, ведь команда может уйти на перерыв в качестве лидера. А это значит, что и у ЦСКА должна быть сверхмотивация. Федотов должен настроить своих подопечных на эту игру словно на последний бой. Я думаю, что «Краснодар» не станет менять свою тактику специально под ЦСКА, поэтому будет интересно, что придумает тренерский штаб армейцев. Надеюсь, что перед уходом на зимний перерыв команды порадуют нас зрелищным матчем», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Матч между командами пройдет 10 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. У ЦСКА 28 очков и пятая строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-fedotov-dolzhen-nastroit-tsska-na-igru-s-krasnodarom-kak-na-poslednij-boj/
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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Новиков
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