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Сегодня, 13:36

Оганесян: «Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ»

Алина Савинова
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о главном тренере команды Марцеле Личке.

«Личка — очень открытый человек. Со всеми хорошо общается, всегда подсказывает и говорит об ошибках. Старается улучшить каждого человека в команде. Он всегда готов к разговорам на любые темы — это большой плюс. У «Оренбурга» очень интересный и необычный стиль игры для РПЛ — в этом заслуга главного тренера. Попав в команду, почувствовал на себе, что Личка — топ-тренер, один из сильнейших в РПЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Оганесяна.

В 2019 году Оганесян стал игроком «Спартака». С лета 2022 года 21-летний футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды. В текущем сезоне он провел 20 матчей в составе оренбуржцев во всех турнирах, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков в 26 играх.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stepan-oganesyan-lichka-top-trener-odin-iz-sil-nejshih-v-rpl/
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