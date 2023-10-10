В «Спартаке» недовольны местом, которое занимает команда в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

— Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим какая большая работа делается. Мы видим как ребята бились в дерби. Понимаем, что еще много работы предстоят впереди. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры.

— Что позитивного могли бы отметить по этой части сезона?

— Для меня важный сигнал, что команда не сдается. Даже проигрывая по ходу матча. Когда подряд несколько неудачных матчей, команда бьется, команда играет с максимальной самоотдачей. Это вселяет уверенность, что мы справимся с этой ситуацией.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 турах.