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РПЛ

Сегодня, 11:36

В «Спартаке» недовольны местом, которое занимает команда в РПЛ

Дарья Алексеева
Корреспондент
Гендиректор «Спартака» Олег Малышев.
Олег Малышев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о положении команды в турнирной таблице РПЛ.

— Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим какая большая работа делается. Мы видим как ребята бились в дерби. Понимаем, что еще много работы предстоят впереди. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры.

— Что позитивного могли бы отметить по этой части сезона?

— Для меня важный сигнал, что команда не сдается. Даже проигрывая по ходу матча. Когда подряд несколько неудачных матчей, команда бьется, команда играет с максимальной самоотдачей. Это вселяет уверенность, что мы справимся с этой ситуацией.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 турах.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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