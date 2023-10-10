Малышев — о Джикии: «Нам очень хочется, чтобы Георгий дальше радовал нас своей игрой»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о количестве игрового времени защитника команды Георгия Джикии.

«Всех игроков, которые сейчас в составе, мы ценим, любим, за них переживаем. Георгий много лет наш капитан и лидер команды. Нам очень хочется, чтобы он дальше радовал нас своей игрой и помогал «Спартаку». Если про контракт, вопрос о продлении не поднимался. Но мы вернемся в нужный момент к этой теме и обсудим», — сказал Малышев.

Ранее Джикия ответил на вопрос о своем игровом времени в последних матчах команды. 29-летний футболист четыре матча подряд в чемпионате России провел в запасе. В этом сезоне на его счету 9 игр во всех турнирах и ни одного результативного действия.