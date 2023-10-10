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Сегодня, 11:48

Первак: «У Ивича хорошие условия в «Краснодаре». Что ему дергаться в этот неуправляемый «Спартак»?

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мыслями о том, может ли главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич перейти на аналогичную должность в «Спартак».

«В этом мире все возможно, конечно. Ивич — солидный тренер. У него есть история, я его помню футболистом, что мы не можем сказать об Абаскале. «Спартак» — неуправляемый клуб, там бардак. Абаскаль, как и руководство клуба, шарахается в разные стороны. У «Краснодара» есть Галицкий, который жив и здоров. Он влияет положительно на команду, академию. За любые деньги очень сложно переманить тренера из команды, которая идет на первом месте в чемпионате, в другой клуб. У Владимира Ивича есть действующий контракт, у него хорошие условия, он в хорошем климате. Что ему дергаться в этот «Спартак»? — приводит Legalbet слова Первака.

«Краснодар» с 27 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» на данный момент занимает шестое место в чемпионате России. В 12-м туре «быки» на выезде сыграют против «Балтики», а красно-белые на своем поле примут «Пари НН».

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-o-glavnom-trenere-krasnodara-ivich-ne-pojdyot-v/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Владимир Ивич
Юрий Первак
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