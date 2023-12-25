Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Романцев — о матче ЦСКА — «Ростов»: «Согласен с Карпиным — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы»

Александр Львов
Обозреватель
Виллиан Роша и Мохаммад Мохебби
Виллиан Роша и Мохаммад Мохебби.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев ответил на вопрос Валерия Карпина. Главный тренер «Ростова» и сборной России задал его в рамках специальной рубрики «СЭ».

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол? — спросил Карпин.

— Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего». Но я всегда привык говорить то, что думаю. А потому полностью согласен с любым тренером, который заявляет, что возмущен решением проводить матч в такую погоду. Какая была необходимость делать это в середине сезона и при возможности найти другую дату в календаре? Ведь теперь, после того как ФИФА И УЕФА отстранили нас от международных турниров, в чемпионате появились паузы. Интересно, что бы сказал начальник, давший команду играть, своим родным, если бы те спросили у него, идти ли им в такую погоду на стадион? А ведь то, что футбол существует для зрителя, и то, что надо беречь здоровье игроков, он наверняка на каждом совещании с трибуны заявляет. Слава богу, в этот раз обошлось без серьезных последствий. Потому, Валера, не могу ответить на твой вопрос. Скажу лишь, что на снегу пусть играют Деды Морозы — им привычнее. Что касается твоего наказания, то вот здесь все было оперативно: раз, два — и дисквалификация. Чтобы другим неповадно было! Хотя, как я слышал, тот, кого ты назвал словом, которое так не понравилось КДК, оказался безымянным героем. А ведь в народе говорят: на нет и суда нет...

Виктор Мелехин падает в&nbsp;снег в&nbsp;матче ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;. «Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева

Валерий Карпин
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Валиева выступила под татарский саундтрек из сериала «Слово пацана»
Набиуллина прокомментировала присвоение ей статуса «разрушитель года»
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Захарова указала на попытки Запада раскачать ситуацию в Сербии
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Агент Талаев заявил, что «Балтика» действительно интересуется Кожемякиным
Глупость или подлость? Артем Дзюба поет в честь «Зенита»
Мельникова рассказала, как начала болеть за «Спартак»
«Локомотив» выложил видео с Дзюбой: «Идеальное отношение к бывшим выглядит так»
Зарема: «Промес однозначно лучший игрок «Спартака» в 2023 году»
«Карпин прав — в футбол на снегу пусть играют Деды Морозы!» Интервью Романцева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Локомотив» выложил видео с Дзюбой: «Идеальное отношение к бывшим выглядит так»

Президент «Урала» Иванов: «Сейчас у нас нет интереса к Ионову»