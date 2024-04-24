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Сегодня, 17:53

«Динамо» обыграло «Оренбург» и одержало третью победу подряд

Алина Савинова
Игроки «Оренбурга» и «Динамо».
Фото ФК «Оренбург»
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«Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл Константин Тюкавин, который отличился на 55-й минуте. На 72-й преимущество гостей увеличил Николас Нгамале. Через пять минут после этого Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Зенита». Оренбуржцы отправятся в гости к «Ростову».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
24 апр, 16:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
1:2
Динамо
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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