«Динамо» обыграло «Оренбург» и одержало третью победу подряд

«Динамо» на выезде обыграло «Оренбург» в перенесенном матче 21-го тура чемпионата России — 2:1.

Счет в игре открыл Константин Тюкавин, который отличился на 55-й минуте. На 72-й преимущество гостей увеличил Николас Нгамале. Через пять минут после этого Брайан Мансилья отыграл один мяч хозяев.

«Динамо» с 44 очками сохраняет третье место в РПЛ. Команда одержала третью победу подряд во всех турнирах. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре московская команда дома сыграет против «Зенита». Оренбуржцы отправятся в гости к «Ростову».