«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Оренбурга набрала 29 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата. Железнодорожники идут на 4-й строчке премьер-лиги, в их активе — 44 балла.

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