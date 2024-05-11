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Сегодня, 14:00

«Оренбург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в чемпионате России 12 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Миранчук (ФК «Локомотив»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура чемпионата России в воскресенье, 12 мая. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Оренбурга набрала 29 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата. Железнодорожники идут на 4-й строчке премьер-лиги, в их активе — 44 балла.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
12 мая, 14:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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