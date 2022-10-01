«Оренбург» разгромил «Сочи» дома в большинстве, форвард хозяев Сычевой забил гол и сделал предложение

«Оренбург» разгромил «Сочи» на своем поле в матче 11-го тура РПЛ — 4:1.

Полузащитник хозяев Тимур Аюпов открыл счет на 3-й минуте встречи. На 21-й минуте Габриэль Флорентин забил второй гол в ворота сочинцев, а на 44-й минуте форвард оренбуржцев Владимир Сычевой реализовал пенальти, который сам же и заработал. За фол на нем защитник «Сочи» Мусса Сиссако получил красную карточку.

Сразу после забитого 11-метрового Сычевой сделал предложение своей девушке.

Единственный гол «Сочи» на 69-й минуте забил полузащитник Тимофей Шипунов. Футболист вышел на замену после перерыва и был заменен через 10 минут после того, как отличился.

«Оренбург» поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России с 15 очками в 11 матчах. «Сочи» идет на шестой строчке с 17 очками в 11 играх.

В следующем, 12-м туре РПЛ «Сочи» примет на своем поле «Локомотив» (8 октября, 19.00 мск), а «Оренбург» сыграет дома против «Ахмата» (9 октября, 16.30 мск).