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Сегодня, 16:58

Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Спартак» или «Локомотив».

«Может ли он перецти в новую команду уже зимой? Вполне может быть. Смогут ли в «Спартаке» или «Локомотиве» гарантировать ему время на поле? Никто такой гарантии ему не даст. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет. Другой вопрос, что новый клуб может оставить его в аренде в «Крыльях Советов». «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Он также заявил, что невозможно точно рассуждать о трансферной стоимости игроков, потому что сейчас у многих молодых игроков есть пункт о сумме отступных.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 10 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

24 октября самарская команда встретится с «Уралом». Начало — в 17:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-u-pinyaeva-v-kontrakte-mogut-by-t-propisany-otstupny-e-slozhno-govorit-o-ego-transfernoj-stoimosti/
Роман Орещук
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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