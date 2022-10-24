Орещук не исключил, что Пиняев зимой может перейти в новый клуб

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал слухи о том, что футболист «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может перейти в «Спартак» или «Локомотив».

«Может ли он перецти в новую команду уже зимой? Вполне может быть. Смогут ли в «Спартаке» или «Локомотиве» гарантировать ему время на поле? Никто такой гарантии ему не даст. У «Локомотива» на этой позиции играет Изидор, а у «Спартака» — Промес. Сильнее ли Сергей этих игроков сейчас? Думаю, что еще нет. Другой вопрос, что новый клуб может оставить его в аренде в «Крыльях Советов». «Спартак» сейчас может себе это позволить, а вот болельщики «Локомотива» не поймут такой ход руководства, наверное», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Он также заявил, что невозможно точно рассуждать о трансферной стоимости игроков, потому что сейчас у многих молодых игроков есть пункт о сумме отступных.

В нынешнем сезоне 17-летний россиянин провел за «Крылья советов» 10 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

24 октября самарская команда встретится с «Уралом». Начало — в 17:30 мск.