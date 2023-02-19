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Сегодня, 18:36

Орещук объяснил, почему «Зениту» нужно подписать Коваленко вместо Кузяева

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко в «Зенит» на замену хавбеку Далеру Кузяеву.

— Говорят, что Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом». Он хочет попробовать свои силы в Европе.

— Наша песня хороша, начинай сначала, — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

— В 2020-м году Кузяев уже планировал перейти в европейский чемпионат.

— Это хорошо, что он хочет. Если тогда «Зенит» играл в Европе, и на него не было спроса, а он был на два года младше, то сейчас, мне кажется, на него вообще не будет спроса. Я думаю, что это агентские игры. Если Кузяев этим шантажирует клуб, и есть возможность взять Коваленко, то надо брать молодого футболиста на долгие годы.

— Стоит ли Коваленко идти в «Зенит», где конкуренция выше, чем в тех же «Крыльях Советов»?

— Волков бояться — в лес не ходить. Коваленко, как по мне, уже состоявшейся футболист. Конечно, есть еще к чему стремиться и как развиваться. Но я бы объяснил футболисту, что нужно двигаться вперед. Если у «Зенита» есть возможность приобрести Коваленко, то однозначно нужно. Тем более, такая сумма отступных. Для «Зенита» это копейки. Надо этим пользоваться.

По информации «СЭ», сине-бело-голубые в качестве замены Кузяеву также рассматривают полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Коваленко, права на которого принадлежат «Сочи», выступает за «Крылья Советов». В текущем сезоне он провел 20 матчей за самарский клуб во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт «Зенита» с Кузяевым истекает в конце сезона-2022/23.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/oreshchuk-obyasnil-pochemu-zenitu-nuzhno-priobresti-kovalenko-na-mesto-kuzyaeva-
Далер Кузяев
Роман Орещук
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Коваленко
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