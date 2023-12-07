Орещук: «Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег играем в футбол. Это смешно»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между бело-голубыми и «Факелом».

«На первый план выйдут бойцовские качества. В последних играх «Динамо» неплохо в этом компоненте себя показывает. А у «Факела» этого не отнять, как говорится. Футбола мы мало там увидим. Вообще не понимаю, зачем мы играем в это время года?» — приводит Metaratings.ru слова Орещука.

Также он ответил на вопрос, нужно ли российскому футболу возвращаться на систему «весна-осень».

«Да, конечно, надо возвращаться. Никто сейчас от этого не в плюсе. Летом мы отдыхаем, а зимой в мороз и снег мы играем в футбол. Это смешно. Зачем это делать? Зачем мучить? Болельщиков мучить, футболистов мучить, руководство мучить, людей, которые следят за полем, мучить. Всех мучаем. Вот просто берем и мучаем», — добавил специалист.

Российский футбол перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2011/12. Вместе с РПЛ на новую систему сместились все профессиональные лиги.