Орлов объяснил, почему Кержаков ошибся в матче с ЦСКА

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью во матче ЦСКА — «Зенит» (1:1).

— Конечно, все статистические показатели в пользу «Зенита». 70 процентов против 30 — владение мячом. И это на чужом-то поле. У питерцев 12 ударов по воротам — 4 в створ. У ЦСКА — 4 (1). Гости подали 13 угловых! Так что команда Семака, безусловно, играла с преимуществом.

Армейцам повезло, что Михаил Кержаков не умеет играть в касание (улыбается). Имею в виду гол Заболотного. Просто голкиперу надо было одним касанием перевести мяч на правый фланг. И все! А он начал подрабатывать. Это все-таки сказывается старая вратарская школа, где не уделялось большого внимания игре ногами. Но современные требования футбола изменились. Вина Кержакова, — сказал Орлов «СЭ».

ЦСКА с 11 очками поднялся на седьмое место в РПЛ. «Зенит» с 14 очками вышел на вторую строчку в турнирной таблице.