«Ростов» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма

«Динамо» на выезде обыгрывает «Ростов» после первого тайма матча 7-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 10-й минуте открыл Денис Макаров — после его удара из-за штрафной мяч с отскоком от Виктора Мелехина залетел в ворота ростовчан.

На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве, вторую желтую карточку получил Роман Тугарев. Спустя 8 минут Муми Нгамале удвоил преимущество бело-голубых.