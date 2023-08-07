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Сегодня, 08:30

Орлов – о Кассьерре: «Он не обучен, не играет на опережение»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Матео Кассьерра.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился для «СЭ» мнением о поражении «Зенита» от «Динамо» (2:3) в 3-м туре РПЛ.

«Надо поздравить «Динамо» с победой. Молодцы. Счет на табло, красивый гол в концовке.

Конечно, «Зенит» играл с преимуществом, имел моменты. Замены усилили атаку, однако не хватило мастерства в завершающей стадии. Бросается в глаза, что Кассьерра не обучен. Было три-четыре эпизода, когда партнеры простреливали во вратарскую, а он не шел на эти мячи! Ну как так?! Где игра на опережение?

Небольшой экскурс в историю. В прошлом веке лучше всех этим компонентом владели немецкие нападающие. И начиналось все с Герда Мюллера. Сразу вспоминается его игра на чемпионате мира 1974 года. Когда Мюллер чувствовал, что сейчас последует передача с фланга, он взрывался, делал резкое движение вперед – на мяч, понимаете? А потом эталоном такой игры стал Юрген Клинсман. Он летел на опережение – головой, коленом, пяткой. Да как угодно!

А Кассьерра какой-то расслабленный…  Надо буквально за секунду собраться и сделать маленький рывок, маленькое движение вперед. Но колумбиец был пассивен. Он ждал, что ему все время будут вкладывать мяч в ногу? Так не бывает! Кстати, у Сергеева это качество развито лучше», - сказал Орлов «СЭ».

В первых трех турах нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Пари НН» (2:0), сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) и уступил «Динамо» (2:3). 

Полностью комментарий Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».

 

Матео Кассьерра
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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