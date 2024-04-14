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Сегодня, 10:15

Орлов о золотой гонке: «Если «Зенит» будет играть в свою силу, его уже никто не остановит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в интервью «СЭ» порассуждал о чемпионской гонке.

«Зенит» оторвался от «Краснодара» на четыре очка. Но рано короновать питерцев. Чемпионат продолжается. Согласен с Семаком, который рассматривал встречу с «быками» просто как календарную игру чемпионата. Расслабляться рано. Просто «Зенит» показал: он силен и без Вендела.

Ждал ли от «Краснодара» более смелой игры? Все же идет от головы, от уверенности в своих силах. А ее нет. Психология... Хозяева неплохо работают с мячом, но точно не лучше, чем зенитовцы. В чем они превзошли гостей? Сегодня — ни в чем.

Рано ставить точку в чемпионской гонке. Все-таки на какие-то матчи «Зениту» не хватает мотивации. Но вот если подопечные Семака продолжат играть в свою силу, наверное, их уже никто не остановит», — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами. На третьем месте идет «Динамо» (38), которое 14 апреля сыграет с «Уралом».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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