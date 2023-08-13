Осинькин — о трансферной политике «Крыльев»: «Уже продали всех, теперь нужно взрастить других, чтобы продать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос «СЭ» о возможном изменении трансферной политики в клубе.

— Из «Крыльев Советов» этим летом не уходят лидеры. Изменили трансферную политику или подход к построению команды?

— Или уже продали всех и теперь нужно взрастить других, чтобы продать. Два года назад в это время мы стартовали после выхода из ФНЛ. Много в первом круге тогда играли — Горшков, Ломаев. Солдатенков делил время с Бегичем и Черновым. Пруцев, Сергеев, Сарвели, Зиньковский — в других клубах. Сейчас мы немного стабилизировались, стало легче. Для любой команды стабильность идет в плюс в плане командных действий.

После ничьей с «Локомотивом» в 4-м туре чемпионата России (1:1) «Крылья Советов» с 8 очками занимают 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре самарская команда сыграет против «Рубина».