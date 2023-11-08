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Сегодня, 23:21

Отец Кокшарова рассказал, в чем сын равняется на Холанна

Алина Савинова
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Эдуард Кокшаров, отец форварда «Краснодара» Александра Кокшарова, рассказал, в чем видит сходство между сыном и нападающим «Манчестер Сити» Эрлином Холанном.

«У обоих большое желание играть в футбол. Я всегда ему говорю, что у меня не было кумиров, я сам без примеров вокруг хотел с каждым днем становиться лучше. Александр знает, что нужно играть так, чтобы другие равнялись на тебя, так что не стоит искать кумиров. Поэтому сравнивать его с Холанном не вижу смысла. Мы все знаем, что Эрлинн — признанный футболист. Когда проводят такие параллели между молодым игроком и именитым футболистом, то конечно, это мотивирует и придает дополнительные силы. Но он равняется на Холанна только в желании играть футбол и делать это качественно. В целом, так можно сказать про любого игрока, который вышел на мировой уровень», — цитирует Кокшарова-старшего Metaratings.ru.

Кокшаров является воспитанником «Краснодара». В текущем сезоне 18-летний нападающий провел за «быков» 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с краснодарской командой рассчитан до июня 2025 года.

23-летний Холанн с 2022 года выступает за «Манчестер Сити». Вместе с этой командой на стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/otec-forvarda-krasnodara-koksharova-rasskazal-v-chyom-syn-ravnyaetsya-na-kholanda-303477/
Александр Кокшаров
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Краснодар
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