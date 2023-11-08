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8 ноября, 23:47

Президент «Урала» Иванов заявил, что команда готова сыграть товарищеский матч со сборной России

Алина Савинова
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Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, готова ли команда провести товарищеский со сборной России.

«Урал» всегда готов! Мы за любой кипишь, кроме голодовки. Мы бы очень хотели бы сыграть, всегда пожалуйста. Самое главное, будет ли полезно сборной играть с клубами? Хотя иногда бывает, что клубы сильнее, чем сборные. Я думаю, что если сборная где-нибудь на периферии сыграет с «Зенитом» или со «Спартаком», то это было бы интересно. Я только «за». Важно, чтобы это было полезно сборной», — приводит «Спорт День за Днем» слова Иванова.

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. 20 ноября россияне сыграют против национальной команды Кубы. Матч пройдет в Волгограде на стадионе чемпионата мира 2018 года — «Волгоград Арене».

«Урал» на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков за 14 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/ural-gotov-sygrat-tovarishcheskiy-match-so-sbornoy-rossii-
Сборная России по футболу
ФК Урал
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