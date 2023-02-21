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Сегодня, 12:00

Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»: «На этом вопросе стоит точка»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Норайр Захарян, отец полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, опроверг «СЭ» информацию о переходе футболиста в турецкий «Галатасарай».

Во вторник, 21 февраля, журналист Николо Скира сообщил, что «Галатасарай» близок к завершению трансфера 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро.

«Не верьте этим новостям. Это фейк! На этом вопросе можете поставить точку», — сказал Захарян «СЭ».

Захарян — воспитанник «Динамо», портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 15 миллионов евро. В сезоне-2022/23 игрок забил 3 гола и сделал 6 результативных передач в 22 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
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