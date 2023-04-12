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Сегодня, 20:07

Овчинников — о приходе Талалаева в «Химки»: «Их ждет мягкое приземление в первой лиге»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Волгаря» Валерий Овчинников высказался о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера «Химок».

«При том, что творится в «Химках», у них и близко нет шансов спастись. Там все не по-футбольному. Там бардак от самого руководства, начиная от того, кто им деньги дает. Все идет от него. Их ждет такое мягкое приземление в первой лиге. Они могут спастись, если только лигу расширят до 18 команд. Талалаев может принять уже третью команду за сезон? Он нарасхват. Хотя у нас хватает специалистов. У нас тренеров с категорией Pro как собак не резанных. У нас у руководителей просто кое-чего в голове не хватает», — цитирует Овчинникова Legalbet.

На данный момент «Химки» с 13 очками занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://legalbet.ru/news/ih-zhdyot-prizemlenie-v-pervoj-lige-ovchinnikov-o/
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Валерий Овчинников
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