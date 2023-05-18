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18 мая, 21:30

Овчинников заявил, что руководитель российских клубов должны делать ставку на отечественных тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников заявил, что тренеры команд РПЛ должны смелее доверять молодым игрокам, а руководители наших клубов — делать ставку на российских тренеров, имеющих опыт выступления за границей.

«Сейчас обсуждают, почему «Спартак» неважно выглядит по весне и связано ли это как-то с тем, что Абаскаль продлил контракт с клубом. Но, знаете, меня «Спартак» больше интересовать будет, когда он подпишет Иванова, Петрова и Сидорова. Мое мнение — надо давать больше играть своим, особенно сейчас, когда нет еврокубков. И на тренеров российских внимания больше обращать. А то один Карпин тренирует стабильно из поколения девяностых. Что, не было разве в то время хороших игроков? Почти все, кого звали в сборную, играли в зарубежных клубах. И сейчас они должны тренировать, передавать опыт. Если будут на поле наши игроки, на бровке — наши тренеры, мы хоть увидим, кто в российском футболе чего он стоит, куда мы идем», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. 21 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА. Начало игры — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-menya-spartak-bol-she-zainteresuet-kogda-podpishet-ne-abaskalya-a-ivanova-petrova-i-sidorova/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Валерий Овчинников
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