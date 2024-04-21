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Сегодня, 15:58

«Динамо» разгромило «Пари НН», нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд

Алина Савинова
Игроки «Динамо» и «Пари НН».
Фото ФК «Пари НН»
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«Динамо» на выезде одержало крупную победу над «Пари НН» в матче 25-го тура РПЛ — 4:1.

Счет в игре открыл нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. На 44-й минуте преимущество увеличил Даниил Фомин. Еще по голу во втором тайме забили Роберто Фернандес (57-я минута) и Бителло (66-я минута). Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль отметился тремя результативными передачами в этой встрече.

На минуте 90-й минуте был назначен пенальти в ворота бело-голубых, который реализовал полузащитник команды хозяев Николай Калинский.

«Динамо» набрало 41 очко и занимает третье место в чемпионате России. Отставание бело-голубых от идущего на второй позиции «Краснодара» составляет 5 очков, от лидирующего «Зенита» — 6 баллов.

«Пари НН» с 28 очками сохраняет 10-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы потерпели четвертое поражение подряд.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:4
Динамо

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
2
14
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