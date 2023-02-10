0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:00

Паршивлюк рассказал о своей реакции, когда динамовские фанаты попросили его поцеловать эмблему клуба

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Паршивлюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции во время презентации для болельщиков бело-голубых, когда один из них попросил его поцеловать динамовскую эмблему.

— Вы поразили меня тем, как смогли среагировать на настоятельную просьбу динамовских фанатов поцеловать клубную эмблему. Даже Виктор Савельевич Онопко в схожей ситуации в ЦСКА дал слабину. Как вам удалось достойно и мгновенно выйти из ситуации?

— Я ожидал каких-то вопросов, хотя специально ничего не репетировал. Готов был к тому, что вспомнят прошлое. Но такой постановки вопроса, конечно, не мог ожидать. Едва началось, начал прокручивать в голове, что ответить. Все получилось спонтанно, но честно.

И я всегда был честен перед всеми и готов пообщаться с кем угодно по поводу своих личных решений в карьере. Мне кажется, те четыре года, которые нахожусь в «Динамо», я подтверждаю все слова, которые тогда сказал. Соответственно, наши отношения с динамовскими болельщиками стали намного уважительнее. Сейчас таких вопросов ни у кого не возникает. При любых встречах — только взаимное уважение и поддержка, чего я и просил.

Сергей Паршивлюк. «Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов».

В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо». В сезоне-2022/23 Паршивлюк забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за бело-голубых.

Сергей Паршивлюк
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Эксперт ООН Ксантаки назвала отстранение россиян от международных турниров дискриминацией
30 лучших свободных агентов КХЛ. Весной они получат на рынке больше полутора миллиардов рублей
Новая в Третьяковке: почему сменился директор одного из главных музеев страны
Кличко заявил о взрыве на территории бывшего завода в Киеве
Медведев призвал увеличить производство вооружения и современных танков
Новым гендиректором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад
Зачем «Локо» Дзюба. Зачем Кержакову Кипр. Колонка Казакова
Смолов vs Тюкавин, два 17-летних дебютанта. «Динамо» меньше трех не забивает
«Вернуться в «Спартак»? Не думаю, что в одну реку можно войти дважды». Вторая часть интервью Сергея Паршивлюка
Оресте Чинквини: «ПСЖ» — не уровень Малкома. Ему отлично подходит «Зенит»
Гаврилов: «У нас не было таких возможностей, как у современных футболистов. Они то в Катаре, то в Эмиратах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Оресте Чинквини: «ПСЖ» — не уровень Малкома. Ему отлично подходит «Зенит»

Паршивлюк ответил на вопрос, вернется ли в «Спартак», если красно-белые позовут его назад