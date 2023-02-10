Паршивлюк рассказал о своей реакции, когда динамовские фанаты попросили его поцеловать эмблему клуба

Вице-капитан «Динамо» Сергей Паршивлюк в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции во время презентации для болельщиков бело-голубых, когда один из них попросил его поцеловать динамовскую эмблему.

— Вы поразили меня тем, как смогли среагировать на настоятельную просьбу динамовских фанатов поцеловать клубную эмблему. Даже Виктор Савельевич Онопко в схожей ситуации в ЦСКА дал слабину. Как вам удалось достойно и мгновенно выйти из ситуации?

— Я ожидал каких-то вопросов, хотя специально ничего не репетировал. Готов был к тому, что вспомнят прошлое. Но такой постановки вопроса, конечно, не мог ожидать. Едва началось, начал прокручивать в голове, что ответить. Все получилось спонтанно, но честно.

И я всегда был честен перед всеми и готов пообщаться с кем угодно по поводу своих личных решений в карьере. Мне кажется, те четыре года, которые нахожусь в «Динамо», я подтверждаю все слова, которые тогда сказал. Соответственно, наши отношения с динамовскими болельщиками стали намного уважительнее. Сейчас таких вопросов ни у кого не возникает. При любых встречах — только взаимное уважение и поддержка, чего я и просил.

Паршивлюк — воспитанник и бывший капитан «Спартака». Защитник покинул красно-белых летом 2016 года, после чего выступал за «Анжи» и «Ростов».

В июле 2019 года футболист подписал контракт с «Динамо». В сезоне-2022/23 Паршивлюк забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за бело-голубых.