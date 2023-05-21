Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы расстались со Йокановичем на позитиве, сохранив нормальные отношения»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о расставании команды со Славишей Йокановичем.

— Лещук рассказал, что Йоканович не попрощался с командой. Так ли это?

— Это внутренний вопрос. Мы расстались со Славишей на позитиве, сохранив нормальные отношения. Возможно, произошла какая-то мискоммуникация, каждый интерпретировал ее по-своему. Мы двигаемся вперед. Игоря поздравляю с хорошей игрой, пусть продолжает бороться за место в составе. Надеюсь, победа придаст нам сил и уверенности в следующих двух ответственных матчах. «Локомотив» с нами играет, «Оренбург». Нам будет тяжело. Это наши конкуренты за места в таблице.

— Йоканович не попрощался с командой. Но как прошло прощание с руководством? С вами?

— Я не могу комментировать это в таком же режиме как Игорь. Это останется между нами.

— Лещук назвал это неуважением.

— Это его оценка. Спросите лучше у него.

Йоканович возглавлял «Динамо» с июня 2022 года, 14 мая 54-летний серб был отправлен в отставку.