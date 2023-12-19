Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:56

Первак прокомментировал возможное назначение Николича на пост главного тренера «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак прокомментировал возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера московского клуба.

«Сейчас у «Спартака» тренер испанец, приходит испанский спортивный директор, это же должно быть как-то связано. Или из «Бенфики». Неужели это совпадение, что спортивный директор будет одной языковой группы с Абаскалем? Какое отношение имеет новый спортивный директор к разговорам о Марко Николиче? Вот если в управление спортивным сектором «Спартака» приходят другие люди — без фамилий, то Николич здесь получается. Он уже понятный, в России поработал, нормальный тренер для нашего футбола. А вот с испанским спортивным директором он вообще не вяжется. Николич может быть кандидатурой новых людей, которые заходят в «Спартак». Зайти кто-то новый может, почему нет. Я не могу сказать, но переговоры ведутся всегда. Тайные или явные, но они всегда ведутся. У меня уверенность есть в одном — люди, которые сегодня руководят «Спартаком», они слабо разбираются в профессиональной части футбола, поэтому они будут прибегать к каким-то действиям. В России есть известные люди, которые со «Спартаком» уже, кстати, работали. Может быть, они появились», — приводит слова Первака Legalbet.

44-летний серб является главным тренером «Аль-Ахли» с июля 2023 года.

Он был главным тренером «Локомотива» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московский клуб стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

Источник: https://legalbet.ru/news/pervak-nikolich-mozhet-bit-kandidaturoj-novih-lyudej/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Марко Николич
Юрий Первак
0
Читайте также
Овечкин не забил в 13 матчах подряд и обновил свой антирекорд в НХЛ
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте
Норвегия не разрешила посадку самолету РФ с нуждавшимся в медпомощи пассажиром
Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу бойца из Марьинки Рудакова
Во Франции назвали слова Писториуса о войне с Россией сумасшедшими
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фильцов рассказал, что год не мог смотреть футбол после завершения карьеры