Первый тренер Соболева об инциденте в дерби: «Роша провоцировал с самого начала»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об обвинениях в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в том, что он первым показал неприличный жест форварду в матче 28-го тура РПЛ.

«Его Роша провоцировал с самого начала. На первой минуте игрок ЦСКА уже корчился, потом раз пять лежал, просил, чтобы кому-то желтую дали, а Саша заводится на такие вещи. Но все равно Соболев виноват. Провоцируют в игре регулярно. Есть люди, которые умеют себя держать, а Саша не сумел сдержаться. Получил красную карточку, оставил команду в меньшинстве. Поступил некрасиво. Надо было дальше биться и доказывать, бороться с Рошей честными методами. Характер у него такой, вспыльчивый», — сказал Горбунов «СЭ».

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

24 мая Соболев посетит заседание КДК РФС, на котором рассмотрят этот эпизод.