Сегодня, 18:40
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о том, как «Спартаку» остановить гегемонию сине-бело-голубых в РПЛ.
«У них нет и, видимо, никогда не будет ресурсов, сил и всего остального, чтобы остановить «Зенит». У «Спартака» ноль шансов против Санкт-Петербурга, никакой совет не поможет красно-белым. Мое назначение на пост главного тренера «Спартака» — это единственный шанс остановить «Зенит». (Смеется.) Но им не повезло, что я за «Зенит», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.
Петржела возглавлял «Зенит» с 2003 по 2006 год. Под его руководством сине-бело-голубые становились серебряными призерами чемпионата России.
После восьми туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Спартак» идет на 6-й позиции, набрав 13 очков. 23 сентября красно-белые на своем поле примут «Динамо». Клуб из Санкт-Петербурга днем позже дома сыграет с «Локомотивом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -