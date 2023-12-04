Пиняев — про слухи о драке с Дзюбой: «Все посмеялись. На коллектив это повлияло в лучшую сторону»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев отреагировал на слухи о конфликте с одноклубником Артемом Дзюбой.

По информации журналиста Ивана Карпова, между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка после матча 14-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1). Отмечалось, что во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку. Позже в «Локомотиве» опровергли эту информацию.

«Не обращал внимание на это. Посмеялись вместе, да и все. Если видели, как мы отреагировали в соцсетях, такими же сообщениями обменялись и в командной группе — как вы это себе представляете? Все посмеялись, да и все — как видите, на коллектив это никак в худшую сторону не повлияло. А возможно, в лучшую — повлияло. В нашей команде мы друг друга уважаем, не переступаем какую-то грань. Артем, любой другой лидер старше меня всегда может мне подсказать, я к этому правильно отнесусь. Мы всегда за здоровые разговоры и здоровые подсказы», — приводит «РБ Спорт» слова Пиняева.

В текущем сезоне 19-летний Пиняев провел 17 матчей в РПЛ, в которых отметился 2 голами и 4 результативными передачами. В «Локомотив» футболист перешел в январе 2023 года.