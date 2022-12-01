Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка»

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев стал победителем премии «Первая пятерка».

Награда вручается лучшему молодому игроку РПЛ по итогам года. Пиняев в голосовании опередил форварда «Динамо» Константина Тюкавина (258 баллов), полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова (172 балла), полузащитника «Крыльев Советов» Александра Коваленко (129 баллов) и защитника «Ростова» Александра Сильянова (124 балла).

Также впервые премия «Первая пятерка» была разыграна среди девушек. Победительницей стала полузащитник ЦСКА Татьяна Петрова.

В текущем сезоне Пиняев провел 11 матчей в РПЛ, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.