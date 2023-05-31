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Сегодня, 15:09

Президент «Оренбурга» заявил, что разговоров о возможном уходе Лички нет

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что разговоров о возможном уходе Марцела Лички нет.

«Могут ли переманить Личку? Не знаю, я никогда не гадаю. Зачем нам с ним разговаривать сейчас по поводу будущего сезона? Мы в марте заключили контракт, вот и все», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, контракт 45-летнего чешского специалиста с клубом действует до конца июня 2024 года. За тур до конца чемпионата России-2022/23 его команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 43 очками в 29 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-orenburga-zachem-nam-govorit-s-lichkoj-o-budushhem-my-v-marte-zaklyuchili-kontrakt/
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