Президент «Оренбурга» заявил, что разговоров о возможном уходе Лички нет

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин заявил, что разговоров о возможном уходе Марцела Лички нет.

«Могут ли переманить Личку? Не знаю, я никогда не гадаю. Зачем нам с ним разговаривать сейчас по поводу будущего сезона? Мы в марте заключили контракт, вот и все», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, контракт 45-летнего чешского специалиста с клубом действует до конца июня 2024 года. За тур до конца чемпионата России-2022/23 его команда занимает восьмое место в турнирной таблице с 43 очками в 29 матчах.