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Сегодня, 13:49

Колосков: «Малком еще поиграет два-три года и обгонит Промеса по голам в РПЛ»

Мария Гусева
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил игру вингера «Спартака» Квинси Промеса и нападающего «Зенита» Малкома.

«Квинси Промес сегодня ведущий игрок «Спартака» и РПЛ, и это не надо доказывать, — цитирует Sport24 Колоскова. — Однако рекорды вечными не бывают. Малком еще поиграет два-три года за «Зенит» и обгонит Промеса по голам в РПЛ. Уровень нашего футбола не падает, у нас прекрасная лига с прекрасными футболистами, которые являются украшениями в своих командах».

Промес забил 86 голов и является лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров. На счету Малкома 37 голов в 83 матчах РПЛ.

Источник: Sport24
Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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