Карраскаль считает, что ЦСКА способен догнать «Спартак» в чемпионате России

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что красно-синие способны догнать идущие на третьей и второй строчке турнирной таблицы РПЛ «Ростов» и «Спартак».

«Считаю, что догнать «Спартак» и «Ростов» реально. Это именно та задача, которую мы намерены решить. Будем бороться изо всех сил, будем биться. Кстати, нельзя забывать и про Кубок России! Борьба с «Зенитом»? В футболе может произойти все что угодно. Понятно, что сейчас «Зенит» идет первым с большим отрывом, но и его можно отыграть. На 99 процентов это должна быть наша работа, а еще на 1 процент — наша вера в успех!» — сказал Карраскаль.

На данный момент армейцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. От «Ростова» и «Спартака» красно-синие отстают на 6 и 7 очков соответственно.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь