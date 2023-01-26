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Сегодня, 08:00

Карраскаль считает, что ЦСКА способен догнать «Спартак» в чемпионате России

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Хорхе Карраскаль в матче против «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль в интервью «СЭ» заявил, что красно-синие способны догнать идущие на третьей и второй строчке турнирной таблицы РПЛ «Ростов» и «Спартак».

«Считаю, что догнать «Спартак» и «Ростов» реально. Это именно та задача, которую мы намерены решить. Будем бороться изо всех сил, будем биться. Кстати, нельзя забывать и про Кубок России! Борьба с «Зенитом»? В футболе может произойти все что угодно. Понятно, что сейчас «Зенит» идет первым с большим отрывом, но и его можно отыграть. На 99 процентов это должна быть наша работа, а еще на 1 процент — наша вера в успех!» — сказал Карраскаль.

На данный момент армейцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков. От «Ростова» и «Спартака» красно-синие отстают на 6 и 7 очков соответственно.

Полное интервью Хорхе Карраскаля «СЭ» здесь

Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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