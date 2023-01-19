Полузащитник ЦСКА Карраскаль получил красную карточку в товарищеском матче с «Оренбургом»

В концовке второго тайма товарищеского матча между ЦСКА и «Оренбургом» на поле произошла потасовка между футболистами.

В результате потасовки полузащитник ЦСКА Хорхе Караскаль и один из игроков «Оренбурга» — Кирилл Капленко — были удалены с поля.

По правилам товарищеского матча команды продолжат игру в полных составах.

В предыдущем товарищеском матче против клубы «Симба» из Танзании (2:2) Карраскалю сломали зуб. Он также был вынужден досрочно покинуть поле.