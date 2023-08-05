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РПЛ

Сегодня, 22:33

Мухин: «Самая правильная моя позиция? Вратарь. Думаю, там у меня лучше всего получится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Максим Мухин прокомментировал дубль в ворота «Локомотива» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Удивлен ли дублем? Да, в принципе, ничего необычного. Я ожидал, что такое может случиться и это случилось. Я очень рад. Секрет ЦСКА? Ну, я не буду его рассказывать, чтоб все так играли что ли. Оставлю это в тайне.

После того, как «Локомотив» нас немного придавил вначале, мы взяли игру в свои руки. И игра сама по себе пошла. Самая правильная моя позиция на поле? Вратарь, наверное. Думаю, что там у меня лучше всего получится. А если без шуток, то в принципе я сам еще не разобрался. Мне комфортно и в полузащите, и в нападении. Везде рад играть.

Что скажу Облякову? Я говорю ему: «Вань, давай, чтоб тебя сильно не трясло. В принципе, ты сможешь еще выиграть у меня конкуренцию. Так что давай, у тебя все впереди». Я лучше Облякова? Ни в коем случае, Ваня всегда лучше меня», — сказал Мухин в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 6 очков в трех турах и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матча в турнире команда проведет дома против «Сочи».

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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