У защитника ЦСКА Агапова выявлено повреждение наружной боковой связки колена

Защитник ЦСКА Илья Агапов избежал серьезного повреждения, но медицинское обследование выявило у него травму наружной боковой связки колена.

Футболист получил повреждение матче BetBoom Братского кубка с «Динамо» (0:5). Агапов был заменен по ходу первого тайма.

«Агапов прошел первичное обследование, которое показало — худшие опасения не оправдались, защитник избежал тяжелой травмы. При этом у футболиста диагностировали повреждение наружной боковой связки колена. Точные сроки лечения будут определены после оценки динамики стартовой терапии», — говорится в сообщении клуба.

Новый сезон чемпионата России ЦСКА начнет 22 июля матчем с «Уралом» в Екатеринбурге.