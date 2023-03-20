Полузащитник «Химок» Главчич: «Русские и сербы — братья на века! Хочу получить российский паспорт»

Сербский полузащитник «Химок» Неманья Главчич рассказал об изучении русского языка.

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся», — приводит «РБ Спорт» слова Главчича.

Также он заявил о желании получить российский паспорт.

«В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно. Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», — добавил футболист.

Главчич перешел в «Химки» в январе 2022 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел 9 матчей и стал автором 1 забитого мяча. Рыночная стоимость сербского игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.