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Полузащитник «Химок» Главчич: «Русские и сербы — братья на века! Хочу получить российский паспорт»

Алина Савинова
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Сербский полузащитник «Химок» Неманья Главчич рассказал об изучении русского языка.

«Я выучил русский язык без репетитора, просто сам учил, ведь я уже играю здесь год и должен знать язык в совершенстве. Сербский и русский похожи, многие слова одинаково произносятся», — приводит «РБ Спорт» слова Главчича.

Также он заявил о желании получить российский паспорт.

«В Сербии нет никакого негатива в мою сторону, что я играю в России, меня все поддерживают. Для сербов РПЛ — хорошая лига. Русские и сербы — братья на века, безусловно! Я хочу получить российский паспорт. Если сложится такая ситуация, почему нет? Для меня это было бы интересно. Играть за сборную России? Посмотрим, ха-ха», — добавил футболист.

Главчич перешел в «Химки» в январе 2022 года. В текущем сезоне чемпионата России он провел 9 матчей и стал автором 1 забитого мяча. Рыночная стоимость сербского игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/neman-ya-glavchich-russkie-i-serby-brat-ya-na-veka-hochu-rossijskij-pasport/
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Неманья Главчич
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