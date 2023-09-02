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РПЛ

2 сентября, 23:03

Сперцян: «Перед пенальти Бабич стоял и бил по точке. Была огромная яма»

Сперцян поделился эмоциями после победы над «Спартаком» в матче РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился эмоциями после победы над «Спартаком» (2:0) в матче 7-го тура РПЛ.

— Показалось, что достаточно легко обыграли «Спартака». Как это выглядело на поле?

— Не сказать, что легко. «Спартак» ничего не мог сделать? Почему не мог? У «Спартака» были моменты.

— Перед пробитием пенальти ты жестикулировал. Что там было?

— Защитник «Спартака» (Бабич, — Прим. «СЭ») стоял и бил по точке. Я это увидел и сказал судье. Он ответил, что он не видел. Хотя там точки не было, была огромная яма. Если бы я так бил, то шел бы отскок от поля. Главное, что забили и выиграли.

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«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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