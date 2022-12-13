Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко в интервью «СЭ» объяснил, почему отказался выступать за сборную Армении.

— У тебя ведь была возможность выступать за сборную Армении. Почему ты отказался?

— Это сложный вопрос. И решение было таким же сложным. Мы приняли его с родителями на семейном совете. Я посчитал, что бросать Россию в такой тяжелый период [международной изоляции] не вариант. Иначе выглядело бы так, будто я кинул тут всех, кто в меня верил и поддерживал, и уехал играть за Армению. Это было бы неправильно.

— Думаешь, тебя бы не поняли в России? Тот же Саба Сазонов выбрал Грузию.

— Он молодец, я уважаю его выбор. Но мне сейчас много всего пишут в соцсетях, называют предателем! Очень не нравится такое читать. Людей можно понять — они хотят, чтобы я продолжил династию деда. Но мой дед играл за СССР, а не за сборную Армении.

— Ты считаешь, что поступил правильно?

— Я всю жизнь воспитывался в России. Десять лет тренируюсь здесь, футбольное образование у меня российское, я играл за юношескую сборную. Посчитал, что нужно играть за Россию.