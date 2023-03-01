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Рахманович: «Изнурительная работа и железная дисциплина — это то, чего не хватает русскому футболу»

Алина Савинова
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Боснийский полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович рассказал про свой лучший день в прошлом году.

«Коньяспор» — команда примерно уровня «Крыльев». А мы сумели стать третьими в Суперлиге. Огромное достижение для всего города и болельщиков, бронзу «Конья» прежде брала только раз. Опередили «Бешикташ», «Галатасарай»! — приводит Sport24 слова Рахмановича.

Также он ответил на вопрос, в чем секрет успеха «Коньи».

«Изнурительная работа и железная дисциплина. То, чего, на мой взгляд, не хватает русскому футболу. В определенные моменты что сезона, что игры команды здесь шатает: то вверх, то вниз. Концентрации и стабильности недостаточно», — добавил полузащитник.

Рахманович выступал за турецкий «Коньяспор» с 2021 по 2022 год. В 2022-ом он перешел в «Крылья Советов».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-01-iznuritelnaya-rabota-i-distsiplina-etogo-ne-khvatayet-russkomu-futbolu-khavbek-krylyev-rakhmanovich-ob-rpl
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