Полузащитник Мирзов ответил, приятнее ему забивать «Спартаку» или за «Спартак»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался о своем будущем в подмосковном клубе.

— Насколько ваше будущее в «Химках» будет зависеть от того, останется ли команда в РПЛ или нет?

— Сейчас я не думаю об этом. Все мысли о том, чтобы выходить, набирать очки и остаться в переходных играх, — цитирует Мирзова Metaratings.ru.

— Что приятнее: забивать «Спартаку» или забивать за «Спартак»?

— Хм, хороший вопрос. Сегодня было бы приятно набрать три очка.

В 27-м туре РПЛ «Химки» сыграли вничью со «Спартаком» (1:1). В следующем туре подмосковная команда встретится с «Ахматом». Матч пройдет 20 мая и начнется в 19.00 по московскому времени.

Мирзов выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. С прошлого года он играет за «Химки».