Глебов — о голе «Спартака»: «Скажу, что судья не должен был его засчитывать. Что от этого поменяется?»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал для «СЭ» ничью со «Спартаком» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Думаю, что 80-85 минут в нашем исполнении были неплохие. В концовке мы подсели, из-за этого у «Спартака» появились моменты. Нужно ли было засчитывать гол «Спартака»? У меня вопросов нет. Пусть люди, которые занимаются судейством решают, наше дело играть. Сейчас скажу, что судья не должен был засчитывать гол, и что от этого поменяется? Пусть разбираются в этом компетентные люди. Да, я был эмоционален после игры. Это нормально — повысился градус, непонятные решения судьи. Но претензии к судье я не высказывал. Просто спросил, за что мне дали желтую», — сказал Глебов «СЭ».

«Спартак» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые встретятся с «Зенитом».

«Ростов» находится на втором месте с 50 очками. Команда в 26-м туре сыграет с «Факелом».