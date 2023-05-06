Байрамян: «Мне показалось, что «Ростов» проиграл «Факелу» достаточно много борьбы»

Сегодня, 21:44
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал поражение от «Факела» (0:2) в матче 26-го тура РПЛ.
— Можете сделать вывод по игре?
— Трудно сказать. Не хочется по горячим следам делать какой-то вывод. Но мне показалось, мы проиграли достаточно много борьбы. «Факел», наверно, сегодня больше хотел победить. Они тоже выполняют свои задачи. Но мы не должны были уступать в борьбе сегодня.
— Отсутствие Валерия Георгиевича сказалось?
— Конечно, сказалось.
— В перерыве была связь?
— Через Кабанова была связь. Что нужно было — передали. Но пропускать на 45 минуте... Это шокировала нас. У нас было много времени. Вроде старались. Суету наводили. Но сегодня не получилось.
— Давит ли то, что вы на втором месте?
— Не должно давить. У нас много молодых парней. Лучше у них спросить. Не должно давить. Мы забрались так высоко. Но никто же не верил в это. Теперь нам осталось четыре игры. Должны отдаться полностью. Такого давления, как, когда ты борешься за выживание, этого точно нет.