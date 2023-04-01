Хлусевич о матче с «Ахматом»: «Где-то не хватило немного удачи, агрессии»

Сегодня, 19:34
Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).
— Ваш комментарий по матчу, пожалуйста.
— 0:0. Какие еще могут быть комментарии?
— Можно ли сказать, что сейчас «Спартак» находится в кризисе?
— У нас куча моментов, просто не забиваем.
— Что произошло с Квинси Промесом на поле? Что он говорил?
— Даже не знаю, что случилось и насколько там все серьезно. Сейчас разговаривал — но не скажу, что на самом деле, не знаю.
— Мозес вернулся на поле, Бальде тоже вышел. Это было усилением? Счет на табло они не изменили.
— В любом случае, они были свежими, в какой-то мере усилили. Посмотрим еще, разберемся. Когда они вышли, тоже было очень много моментов, которые можно было реализовывать.
— Можно ли назвать этот матч матчем неиспользованных возможностей?
— Да, были моменты, просто не забили. Где-то не хватило немного удачи, агрессии.