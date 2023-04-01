Хлусевич о матче с «Ахматом»: «Где-то не хватило немного удачи, агрессии»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Ваш комментарий по матчу, пожалуйста.

— 0:0. Какие еще могут быть комментарии?

— Можно ли сказать, что сейчас «Спартак» находится в кризисе?

— У нас куча моментов, просто не забиваем.

— Что произошло с Квинси Промесом на поле? Что он говорил?

— Даже не знаю, что случилось и насколько там все серьезно. Сейчас разговаривал — но не скажу, что на самом деле, не знаю.

— Мозес вернулся на поле, Бальде тоже вышел. Это было усилением? Счет на табло они не изменили.

— В любом случае, они были свежими, в какой-то мере усилили. Посмотрим еще, разберемся. Когда они вышли, тоже было очень много моментов, которые можно было реализовывать.

— Можно ли назвать этот матч матчем неиспользованных возможностей?

— Да, были моменты, просто не забили. Где-то не хватило немного удачи, агрессии.