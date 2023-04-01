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Зобнин: «Мы идем от игры к игре. Не думаем о чемпионстве»

Зобнин подвел итоги матча «Спартака» против «Ахмата»
Дарья Алексеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Надо забивать моменты. Имеем шансы в каждой игре. К сожалению, не забиваем. Нужно забивать. Если не забиваешь, то и не выигрываешь, — начал Зобнин.

— Перед рестартом чемпионата говорили, что «Спартак» борется за чемпионство, сейчас упускаете лидеров.

— Кто говорил? Я не знаю, что журналисты говорят. Мы идем от игры к игре. Не думаем ни о чемпионстве, ни о чем. Сейчас такая ситуация, будем набирать очки.

— Мозес играл в центре рядом с вами?

— Вышел вместо Игнатова, играл десятку. В принципе он был свободный такой, и справа и слева.

— Что с Квинси Промесом?

— Так понимаю, какие-то проблемы с икроножной мышцей, точно не знаю.

— Изначально планировалось, что он со скамейки начнет?

— Да.

Красно-белые с 41 баллом занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — шестой с 33 очками.

Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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