Умяров: «Есть вероятность, что сыграю в этой части сезона»

Сегодня, 15:42
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о своем состоянии. Футболист получил повреждения плюсневой кости в матче с «Крыльями Советов» в 12-м туре РПЛ.
«Самочувствие? Бывало и лучше. Есть вероятность, что сыграю в этой части сезона. У меня именно перелом. Будем отталкиваться от самочувствия», — сказал Умяров.
Сегодня, 23 октября, «Спартак» дома сыграет с «Химками».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования