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Сегодня, 11:28

Зобнин: «Все в «Спартаке» переживают из-за Промеса»

Мария Гусева
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об отсутствии нападающего красно-белых Квинси Промеса на зимних тренировочных сборах команды в ОАЭ.

Руководство «Спартака» разрешило Промесу тренироваться по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами.

«Конечно, мы все переживаем. Надеемся, что Промес скоро вернется к команде, — цитирует Sport24 Зобнина. — И игроки, и тренерский штаб на связи с Квинси. Конечно, и он скучает, и мы. Нам его не хватает как лидера, и его шуток, в том числе».

В текущем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: Sport24
Квинси Промес
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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