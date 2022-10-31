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Сегодня, 11:00

Караев — об игре со «Спартаком»: «Есть ощущение недосказанности. Мы не были сильно хуже»

Караев считает, что «Торпедо» не было хуже «Спартака» в матче РПЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо» Давид Караев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с Андреем Талалаевым в качестве главного тренера.

«После матча против «Спартака» есть ощущение недосказанности. В плане футбола имею в виду. А так не знаю. 1:0 против «Спартака» — достойный результат? Что значит достойный. Мы проиграли. Но мы не были сильно хуже соперника, конечно, создали там пару моментов, которые надо было забивать. Были хорошие подходы. Красно-белые сегодня были не такими сильными? Я не знаю. Мы готовились. Играли на победу. Не знаю, почему так получилось. Разберем ошибки. Сейчас у нас важный матч впереди. Будем готовиться», — сказал Караев «СЭ».

Игрок также рассказал, как «Торпедо» будет исправлять ситуацию в турнирной таблице.

«Позиция в таблице? Чтобы выбраться из этой ситуации у нас есть следующий матч. Первый круг оценю как неудачный из-за того, что мы сейчас имеем 6 очков. Команде понятна мысль Талалаева. Есть еще над чем работать, в чем прибавлять. Когда ждать следующий гол? Свой первый гол я забил в Самаре, следующая игра против «Крыльев», так что посмотрим», — добавил Караев.

После первого круга чемпионата России-2022/23 «Торпедо» занимает последнее, 16-е место с 6 очками в 15 матчах.

Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
2
3
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