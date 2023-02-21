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Сегодня, 10:45

Бикфалви: «Думаю, я уже стал русским!»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Эрик Бикфалви.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви заявил, что чувствует себя русским.

— За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

— Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

— Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

— Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!

Бикфалви выступает в России с 2016 года. С июля 2016 года по январь 2017 года он играл за «Томь», после чего перешел в «Урал».

Эрик Бикфалви. «Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
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