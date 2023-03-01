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Вильмар Барриос: «Зимой на меня выходили два-три клуба»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вильмар Барриос (в центре).
Фото Вячеслав Евдокимов /ФК «Зенит»
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Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» признался, что получал несколько предложений в зимнее трансферное окно.

— Этой зимой ты мог уйти? Были слухи об интересе к тебе со стороны «Бешикташа». Получал ли ты предложение от него или кого-то еще?

— Зимой на меня выходили два или три клуба. Я сразу же перенаправлял всех в «Зенит», чтобы его руководство оценивало предложения в первую очередь. Если бы клуб что-то устроило, то можно было бы начинать переговоры со мной. Но до предметных разговоров дело не дошло. Клуб дал понять, что рассчитывает на меня, да и у меня самого еще осталось незаконченное дело в Санкт-Петербурге — выиграть вторую звезду для «Зенита». О том, что произойдет летом, я не думаю, потому что нужно сконцентрироваться на поставленных задачах. А уже когда наступит лето, тогда и посмотрим.

Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года, в сезоне-2022/23 он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за команду во всех турнирах. Контракт 29-летнего колумбийца с клубом действует до конца июня 2026 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

Вильмар Барриос. «Угрозы от болельщиков «Спартака»? Что-то писали в соцсетях, но я не придаю этому значения». Барриос — о чемпионской гонке и собственном футбольном клубе

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